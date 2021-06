Laut Aussendung der Austrian Film Commission sind zudem zwei weitere Filmprojekte, die sich noch in Postproduktion bzw. Entwicklung befinden, in Cannes präsent: Lukas Valenta Rinners Projekt "Landscapes of Fear" im Atelier der Cinéfondation, die Plattform Frontières des Marché du Film hat "Rubiko", das kurz vor Fertigstellung befindliche Spielfilmdebüt von Magdalena Lauritsch in sein Buyers Showcase eingeladen.