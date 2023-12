Der Star als Trainer für ein Nachwuchsteam

Der Film folgt dem Weg des Ex-Footballstars Jaycen "Two Js" Jennings, der durch sein egoistisches Verhalten mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Vor Gericht wird er zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt: Er soll das Pee-Wee-Footballteam seiner kalifornischen Heimatstadt trainieren und entdeckt im Zug dieser Aufgabe dank der jungen Spieler:innen selbstverständlich wieder, was eigentlich das Wichtigste am Leben ist und findet neue Freude am Sport.

Die Story hört sich nicht gerade originell an und man hat das Gefühl, sie schon unzählige Male in anderer Besetzung gesehen zu haben. Bleibt abzuwarten, ob Snoop Dogg seiner Figur doch das gewisse Etwas verpassen kann und sich die Produktion somit vom Durchschnitt abhebt.

In weiteren Rollen werden Tika Sumpter, Andrew Schulz, Mike Epps und George Lopez zu sehen sein. Die Regie hat Charles Stone III übernommen.