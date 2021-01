"Underground Railroad": Neuer Teaser zur Amazon-Serie

Shooting-Star

Barry Jenkins machte erstmals mit "Moonlight“ auf sich aufmerksam. Der Indie-Film stellte 2016 sämtliche Studioproduktionen in den Schatten und erhielt sogar den Oscar für den besten Spielfilm.

"The Underground Railroad“ ist nicht seine erste Romanadaption, schon 2019 hat er mit "If Beale Street Could Talk“ bewiesen, dass er auch ein Gespür für die Umsetzung von literarischen Stoffen hat. Nach zahlreichen Indie-Erfolgen wagt er im kommenden Jahr den Schritt ins Blockbuster-Business und setzt sich an Disneys Live-Action-Prequel von "Der König der Löwen“.