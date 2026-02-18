Die deutsche Netflix-Produktion "Unfamiliar" hat sich innerhalb weniger Tage zu einem globalen Streaming-Phänomen entwickelt. Mit rund 15 Millionen Views in den ersten zehn Tagen übertrifft der Berliner Spionage-Thriller sogar die internationale Konkurrenz und belegt in 35 Ländern den Spitzenplatz.

Wie aus den aktuellen Abrufzahlen des Streamingdienstes hervorgeht, verzeichnete die sechsteilige Serie bereits in den ersten Tagen nach dem Start am 5. Februar 4,9 Millionen Views. In der ersten vollständigen Auswertungswoche (9. bis 15. Februar) stiegen die Zahlen auf 10,4 Millionen Views. Damit verdrängte die Produktion der Firma Gaumont zeitweise sogar die Erfolgsserie "Bridgerton" von Platz eins der globalen Rankings. Der Erfolg von "Unfamiliar" erstreckt sich über alle Kontinente. Spitzenpositionen in den Netflix-Top-10 wurden unter anderem in Brasilien, Nigeria, Finnland und den Niederlanden gemeldet.