Jetzt wird aus dem Nähkästchen – oder eher der Stallbox – geplaudert: Sky startet ins neue Jahr 2026 mit einem Special von "Unser Hof – Mit Cheyenne und Nino".

In der einstündigen Doku zeigen sich Cheyenne und Nino gewohnt nahbar: Fans können sich auf neue „Stallgeschichten“ und die aktuellsten Einblicke aus dem Haus Ochsenknecht-Sifkovits und einem turbulenten Jahr 2025 freuen.