"Unser Hof – Mit Cheyenne und Nino": Special-Folge kommt

Cheyenne und Nino lehnen mit Mistgabeln an einer Bretterwasnd
Franco Schedl
16.12.25, 14:47
Das Paar gibt im Special der Reality-Doku Einblicke in ihren Alltag auf dem Hof und einen Rückblick aufs vergangene Jahr.

Jetzt wird aus dem Nähkästchen – oder eher der Stallbox – geplaudert: Sky startet ins neue Jahr 2026 mit einem Special von "Unser Hof – Mit Cheyenne und Nino".

In der einstündigen Doku zeigen sich Cheyenne und Nino gewohnt nahbar: Fans können sich auf neue „Stallgeschichten“ und die aktuellsten Einblicke aus dem Haus Ochsenknecht-Sifkovits und einem turbulenten Jahr 2025 freuen. 

"Unser Hof - mit Cheyenne und Nino"-Staffel 2 für Ochsenknechts

Dasum geht es im Special

Die Sky Original Reality-Doku begleitet das Jungbauern-Paar beim Aufbau und Betrieb ihrer nachhaltigen Landwirtschaft sowie bei ihrem Familienleben. Cheyenne und Nino haben große Pläne für den Chianinahof und geben Zuschauer:innen Einblicke in ihr straffes Programm, um Meilenstein nach Meilenstein zu erreichen – inklusive herzlichen Momenten, den kleinen und großen Dramen des Alltags und der authentischen Art des Paares.

Wann ist "Unser Hof – Mit Cheyenne und Nino" zu sehen?

Das einstündige Special der Sky Original Reality-Doku startet am 20. Jänner auf Sky zum Abruf sowie linear auf Sky One.

