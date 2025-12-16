"Unser Hof – Mit Cheyenne und Nino": Special-Folge kommt
Jetzt wird aus dem Nähkästchen – oder eher der Stallbox – geplaudert: Sky startet ins neue Jahr 2026 mit einem Special von "Unser Hof – Mit Cheyenne und Nino".
In der einstündigen Doku zeigen sich Cheyenne und Nino gewohnt nahbar: Fans können sich auf neue „Stallgeschichten“ und die aktuellsten Einblicke aus dem Haus Ochsenknecht-Sifkovits und einem turbulenten Jahr 2025 freuen.
Dasum geht es im Special
Die Sky Original Reality-Doku begleitet das Jungbauern-Paar beim Aufbau und Betrieb ihrer nachhaltigen Landwirtschaft sowie bei ihrem Familienleben. Cheyenne und Nino haben große Pläne für den Chianinahof und geben Zuschauer:innen Einblicke in ihr straffes Programm, um Meilenstein nach Meilenstein zu erreichen – inklusive herzlichen Momenten, den kleinen und großen Dramen des Alltags und der authentischen Art des Paares.
Wann ist "Unser Hof – Mit Cheyenne und Nino" zu sehen?
Das einstündige Special der Sky Original Reality-Doku startet am 20. Jänner auf Sky zum Abruf sowie linear auf Sky One.