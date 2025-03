Ein neues Gesicht für "Unter uns": Harun Yildirim wird schon kommende Woche als Ferhat Gülek in der RTL-Daily zu sehen sein. Wie nun mitgeteilt wurde, ist der Schauspieler ab dem 27. März (im linearen TV bei RTL, ab dem 20.3. auf RTL+) in der Serie dabei. Harun Yildirim ist unter anderem auch aus "Die Eifelpraxis" oder "Die Pfefferkörner" bekannt und soll Ferhats Geschichte in der Schillerallee weiterführen.