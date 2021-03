Die unvergesslichsten "Starmania"-Momente

"So wie Naddel, nur mit I!": In Wahrheit ist Niddl eine österreichische Pop-Ikone – wir haben sie einfach nicht verdient. Allein ihre Performance von Chers "Strong Enough" ist bis heute in den Köpfen einer ganze Generation verankert. Als sie kurz vorm Halbfinale die Show verlassen musste, beschenkte sie uns mit dem legendären Satz: "Immer grad ums Oaschloch vorbei." Danke für alles.