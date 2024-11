Die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Disney-Hits "Vaiana" hat es auf jeden Fall musikalisch in sich. Der Soundtrack zur musikalischen Untermalung von "Vaiana 2" stammt unter anderem von den Grammy-Gewinnerinnen Abigail Barlow und Emily Bear sowie dem dreifachen Grammy-Gewinner Mark Mancina.

Einer der Schlüsselsongs des neuen Soundtracks ist “Beyond”, der von der US-amerikanischen Sprecherin und Sängerin Auli’i Cravalho eingesungen wurde. Cravalho durfte bereits im ersten Teil die Stimme der Heldin Vaiana übernehmen und bekannte Songs wie "How Far I’ll Go" oder "Know Who You Are" performen. Ein weiterer Oscar-Favorit neben "Beyond" ist Dwayne Johnsons "Can I Get A Chee Hoo?". Wir wollen euch nun im folgenden Artikel alle Original-Song und die deutschen Versionen davon vorstellen.