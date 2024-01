"Veni Vidi Vici"-Trailer: Gesellschaftssatire aus Österreich

Menschenjagd

"Veni Vidi Vici" feierte seine Premiere am 18. Jänner auf dem Sundance Filmfestival, wo der Film Kritiker:innen überzeugen konnte. Es ist der erste Spielfilm des Regieduos Daniel Hoesl und Julia Niemann, die bereits 2020 gemeinsam an der Doku "Davos" gearbeitet hatten. Hoesl sorgte bereits mit seinem unkonventionellen Erzählstil in "Soldate Jeannette" und "Win Win" für Aufsehen. Auch diesmal nimmt er wieder das Leben der Reichen und Schönen ins Visier.

Die Hauptrolle wird von Laurence Rupp gespielt. In weiteren Rollen sind Ursina Lardi, Olivia Goschler und Kyra Kraus zu sehen.