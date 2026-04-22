Verein VOLXkino 2026: Sommerkino-Projekte in Wien

Seit über 35 Jahren engagiert sich der Verein für niederschwelligen und kostenlosen Zugang zu Filmkultur im öffentlichen Raum.

Was erwartet uns 2026 an Sommerkino in Wien? Das bekannteste Projekt des Vereins ist das mobile Open Air Kino “VOLXkino”, das mit vielfältigem Programm die Stadt kulturell belebt. Weitere Kinoprojekte sind das “KARLSkino”, das “SciFi im Park”, das Favoritner Filmfest “Stumm & Laut” und das “WIENXTRA Sunset Cinema” speziell für junges Publikum. Alle Veranstaltungen des Vereins VOLXkino finden bei freiem Eintritt statt! Hier ein Überblick zu den geplanten Veranstaltungsreihen.

VOLXkino – Das mobile Open Air Kino Das VOLXkino wandert in den Sommermonaten durch Wien und bringt Kino in Grätzl, Parks, Wohnbauten und Zwischennutzungsobjekte. Dabei schafft es nicht nur einen temporären Ort für Kultur, sondern auch für Begegnung im öffentlichen Raum. Mit über 40 kostenlosen Open Air Filmveranstaltungen jährlich ist es ein wichtiger Bestandteil der Wiener Kulturlandschaft und ein #kinofüralle! * 10. Juni - 19. September 2026 in ganz Wien * Eröffnung: 10. Juni 2026 um 21:00 am Karmelitermarkt in der Leopoldstadt * Filmbeginn: Dämmerung (Juni/Juli: 21:00, August: 20:30/20:00, September: 19:30) * Programm & Details demnächst auf volxkino.at

Science Fiction im Park – Dystopische Utopien und fantastischer Trash Das „SciFi im Park“ ist DAS Science Fiction Filmfestival in Wien! Seit 2007 begeistert es bei freiem Eintritt Anrainer:innen, Parkbesuchende und SciFi-Trash-Film-Fans im Margaretner Bruno-Kreisky-Park! Thema heuer ist LIFE ON MARS (and other Planets)!

* 22. - 27. Juni 2025

* Bruno-Kreisky-Park, 1050 Wien

* Filmbeginn: 21:00

WIENXTRA Sunset Cinema - Das WIENXTRA Cinemagic Open Air Kino für Jugendliche Das Sunset Cinema ist ein Open Air Kino speziell für Jugendliche und junges Publikum und eine Kooperation zwischen WIENXTRA Cinemagic und dem Verein VOLXkino. Es entstand 2025 als Pilotprojekt im Rahmen der Kinder- und Jugendmillion der Stadt Wien. Heuer gibt es wegen des großen Erfolges und der hohen Nachfrage eine neue Ausgabe. * 26. Juni – 3. August 2026 * wechselnde Standorte in Wien * Programm & Details demnächst auf volxkino.at und wienxtra.at

KARLSkino – Kinokunst am Karlsplatz Das KARLSkino ist ein Open Air Filmfestival am Karlsplatz. Das Programm besteht aus handverlesenen Delikatessen, cineastischen Neuheiten und aktuellen Themen – inspiriert vom Kunstplatz Karlsplatz mit all seinen Institutionen und Nutzer*innen. Der Karlsplatz ist hier nicht nur Spielort, sondern auch Protagonist und Gastgeber. * 6.-19. Juli 2026 * Resselpark, Karlsplatz, 1040 Wien * Filmbeginn: 21:00

Stumm & Laut – Filmfest Favoriten Das Filmfest Stumm & Laut zeigt Stummfilme mit elektronischer Live-Musik Begleitung. An drei Abenden werden Stummfilmklassiker und Neuentdeckungen unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt gezeigt, die von den jeweiligen Musiker*innen live vertont werden. Heuer findet das Stumm & Laut wieder am beliebten und neu gestalteten Columbusplatz statt! * 20. - 22. August 2026 * Columbusplatz, 1100 Wien * Filmbeginn: 20:00