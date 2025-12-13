Seit Jahren locken sie zuverlässig mit jedem Fall Millionen von Menschen vor die Bildschirme - und das soll vorerst auch so bleiben. Jan Josef Liefers (61) und Axel Prahl (65) werden auch künftig als Frank Thiel und Professor Karl-Friedrich Boerne in der "Tatort"-Ausgabe aus Münster ermitteln.

Während seiner jüngsten Sitzung hat der Rundfunkrat des WDR nicht nur den neuen Haushaltsplan genehmigt. Auch einige Kooperationen und Programmverträge seien bestätigt worden - darunter die Verträge für eine weitere Folge des "Tatorts" aus Münster, wie unter anderem das Medienportal "DWDL.de" berichtet. Demnach sei außerdem "längerfristig angelegten" Verträgen mit den Darstellern Prahl und Liefers zugestimmt worden. Mitgeteilt wurde allerdings nicht, wie lange diese Verträge laufen.