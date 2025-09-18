Was vor einiger Zeit auf Netflix noch den schlichten Titel "Beckham" trug, hinter dem sich ebenfalls eine Doku verbarg, wird nun bald eine Ergänzung unter dem Titel "Victoria Beckham" erfahren - es bleibt jedenfalls in der Familie. In der dreiteiligen Dokuserie um David Beckhams Frau geht es nicht - oder höchstens am Rande - um Fußball, sondern das dominierende Thema ist Mode. Hier ist der Beweis in Form eines Trailers:

Victoria Beckham Weg in die Modebranche Die Netflix-Dokuserie stammt von den Machern der mit dem Emmy ausgezeichneten Doku "Beckham" und der preisgekrönten Regisseurin von "Becoming: Meine Geschichte (Michelle Obama)". Victoria Beckham bietet darin exklusive Einblicke in ihr Leben und ihre Arbeit als Designerin, während sie sich auf die wichtigste Modenschau ihres Lebens vorbereitet. Von der Teenagerin, die ihre Schuluniform umgestaltete, bis hin zum Spice Girl, das darum kämpfte, in der berüchtigt anspruchsvollen Modebranche akzeptiert zu werden – "Victoria Beckham" ist die Geschichte von Widerstandskraft, Neuerfindung und Selbstfindung.

Wann ist "Victoria Beckham" zu sehen? Die dreiteilige Doku-Serie startet am 9. Oktober 2025 exklusiv auf Netflix.