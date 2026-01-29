Michael Ostrowski als Überraschungscoup

Mit Michael Ostrowski ist dem Sender nun ein echter Coup gelungen. Der 53-jährige Schauspieler, der durch Produktionen wie die Eberhofer-Krimiverfilmungen oder den "Krimi aus Passau" einem breiten Publikum bekannt wurde, bringt eine völlig andere Energie mit als seine Co-Moderatorin. Glamour trifft auf österreichischen Schmäh - eine Kombination, die so noch nie auf der ESC-Bühne zu sehen war.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz zeigt sich von der Wahl überzeugt. "Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat", erklärte sie in einer offiziellen Mitteilung. Beide brächten eine große Leidenschaft für den Musikwettbewerb mit und seien "hervorragende Botschafter für die Sache". Die Programmdirektorin ist zuversichtlich, dass die beiden "mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben werden".