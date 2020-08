"Vienna 2020 – Vier Klischees in Quarantäne": Satirische Web-Comedy-Serie

Die vier Klischees

Eddie, der in seiner Männlichkeit unsichere Macho, schießt gerne weit über‘s Ziel hinaus - dem Autofreak macht der Klimawandel große Sorgen. Denise existiert fast ausschließlich auf Instagram - das Fitness Model und ihr hitziges Temperament sorgen für viel Zündstoff. Betty ist eine leidenschaftliche Feministin und Menschenrechtsaktivistin, zumindest denkt die weiße, privilegierte Frau ganz gern so von sich selbst. Oskar ist das neoliberale Herzstück der Gruppe, er lebt in einer Welt mit unendlichen Ressourcen, in der die Armen die Reichen ausbeuten und wo das Gestern das bessere Morgen ist - trotzdem behauptet er „Realist“ zu sein. In Onkel Walters amourösem Kleingarten mit siebziger Jahre Flair erleben die vier liebevollen Klischees spannende Abenteuer, welche sich in Analogie zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Brennpunkt-Themen befinden.

An diesem Non-Profit-Projekt sind viele ambitionierte Künstler_Innen beteiligt, welche in dieser ungewissen und herausfordernden Zeit einen Beitrag für einen kulturreichen Sommer leisten möchten. Vielleicht findet ja die Idee eines Sebastian Kurz-Altars im Garten bald Nachahmer.

Bisher wurden auf Youtube drei Teile von "Vienna 2020" veröffentlicht.