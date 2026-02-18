Songcontest-Voting: "Vienna Calling - Wer singt für Österreich?"
Bald entscheidet sich, wer Österreich beim 70. Eurovision Song Contest in Wien vertreten wird! Alice Tumler und Cesár Sampson moderieren am Freitag, den 20. Februar 2026, live in ORF 1 und auf ORF ON die Vorentscheid-Sendung "Vienna Calling – Wer singt für Österreich?".
12 Acts stehen auf dem Programm, wenn Anna-Sophie, Bamlak Werner, Cosmó, David Kurt, Frevd, Julia Steen, Kayla Krystin, Lena Schaur, Nikotin, Philip Piller, Reverend Stomp und Sidrit Vokshi ihre Songs präsentieren. Danach haben die 43-köpfige internationale Fachjury und das TV-Publikum das Wort bwz. die Entscheidungskraft. Wer wird sich beim ersten nationalen Vorentscheid seit 2016 das Ticket für den größten Musikwettbewerb der Welt sichern?
Wie funktioniert das Voting bei "Vienna Calling"?
Der Votingprozess bei "Vienna Calling" ist wie beim "Eurovision Song Contest2 angelegt: Die Jurorinnen und Juroren der national und international besetzten Fachjury vergeben ihre Wertung auf Basis der Generalprobenauftritte der zwölf "Vienna Calling"-Acts. Nach der Präsentation der Songs aller Teilnehmer:innen in "Vienna Calling – Wer singt für Österreich? Die Show" um 20.15 Uhr hat das Publikum in "Das Voting" um 22.55 Uhr die Möglichkeit, via Telefonvoting für ihre Favoritin bzw. ihren Favoriten abzustimmen. Jury- und Publikumsvoting ergeben zu jeweils 50 Prozent die finale Entscheidung, wer für Österreich beim "Eurovision Song Contest" auf der Bühne steht.
Alle 12 Songs, die bei "Vienna Calling – Wer singt für Österreich?" an den Start gehen, sind seit 16. Februar über songcontest.ORF.at und www.mein.orf.at/vienna-calling abrufbar.