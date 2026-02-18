Bald entscheidet sich, wer Österreich beim 70. Eurovision Song Contest in Wien vertreten wird! Alice Tumler und Cesár Sampson moderieren am Freitag, den 20. Februar 2026, live in ORF 1 und auf ORF ON die Vorentscheid-Sendung "Vienna Calling – Wer singt für Österreich?".

12 Acts stehen auf dem Programm, wenn Anna-Sophie, Bamlak Werner, Cosmó, David Kurt, Frevd, Julia Steen, Kayla Krystin, Lena Schaur, Nikotin, Philip Piller, Reverend Stomp und Sidrit Vokshi ihre Songs präsentieren. Danach haben die 43-köpfige internationale Fachjury und das TV-Publikum das Wort bwz. die Entscheidungskraft. Wer wird sich beim ersten nationalen Vorentscheid seit 2016 das Ticket für den größten Musikwettbewerb der Welt sichern?