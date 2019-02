Vienna Film Commission feiert 10-jähriges Bestehen

2018 hat die Vienna Film Commission mit 23 Magistratsabteilungen der Stadt kooperiert. An der Spitze der gefragtesten Motive im Zuständigkeitsbereich des Wiener Magistrats und ihrer ausgelagerten Institutionen hielten sich erneut mit 205 Drehgenehmigungen die Gärten, Parkanlagen, Teiche, Spielplätze und Fußballkäfige der Wiener Stadtgärten (MA42). Die Wiener Märkte (MA 59) lagen mit 87 Bewilligungen auf Platz zwei der begehrtesten Drehorte. An dritter Stelle folgt die Via Donau, zuständig für den Donaukanal und die Donauinsel mit 43 Bewilligungen, gefolgt von der MA 29 – Brückenbau und Grundbau mit 38 Genehmigungen und den Wohnungen, Geschäftslokalen, Kellerräumen, Innenhöfen etc. von Wiener Wohnen mit 32 Bewilligungen.

Wichtigste Kooperationspartnerin der Vienna Film Commission ist die „Film-abteilung“ der MA 46 (Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten), zuständig für öffentliche Straßen und Plätze, Halteverbote, Verkehrs-anhaltungen oder Straßensperren. Auch die Zahl der Bewilligungen durch die MA 46 ist mit 979 im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Prozent gestiegen.

2018 wurden bei den Wiener Linien (Bus, Straßenbahn, U-Bahn, Remise) 134 Filmprojekte umgesetzt. Die Wiener Friedhöfe haben 90 Drehbewilligungen erteilt, die meisten davon fanden im Zentralfriedhof in Simmering statt. Die Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H erteilte 102 Filmprojekten eine Genehmigung, der Wurstelprater war Schauplatz für 119 Film- und TV-Projekte. Den Hafen Wien erreichten 37 Anfragen, wovon 16 Filmprojekte umgesetzt wurden. 11 Spiel-filmprojekte waren in der Lagerhalle HQ7 am Industriegelände in der Siebten Haidequerstraße eingemietet, das sich als „Studiogelände“ etablieren konnte.