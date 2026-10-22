Im Wien des Jahres 1814 wird der Wiener Kongress zum ebenso gefährlichen wie amüsanten Machtspiel um Einfluss, Emotionen und Intrigen. Mit bissigem Humor blickt die Hulu-Serie „Vienna Game“ hinter die glanzvolle Fassade der europäischen Elite. Inmitten rauschender Feste, diplomatischer Schachzüge und persönlicher Verstrickungen wird Wien zum Schauplatz eines faszinierenden Spiels, in dem Liebe, Politik und persönliche Interessen untrennbar miteinander verbunden sind. Hier ist der Trailer dazu:

Worum geht es in „Vienna Game“ 1814: Napoleon Bonaparte ist nach Elba verbannt, während Wien zum Mittelpunkt der Welt wird. Zwischen opulenten Bällen und dekadentem Luxus verhandeln vor allem die Großmächte, England, Russland, Österreich, Preußen und Frankreich, um die neue Ordnung Europas, während kluge Frauen mit Geschick und Entschlossenheit im Hintergrund die Strippen ziehen. Im Zentrum der Period-Dramedy steht Wilhelmine von Sagan, eine brillante und verführerische Adlige, die entschlossen ist, die Friedensgespräche – und Fürst Metternich – in ihrem Sinne zu lenken und die Zukunft Europas mitzugestalten. Doch ihre Ambitionen werden nicht nur durch wechselnde Allianzen und skrupellose Rivalen bedroht, sondern auch durch ihre gefährliche Affäre mit Baron Amor Łaski, einem charismatischen Bonapartisten, Spion und politischen Gegenspieler. Aus strategischem Kalkül wird ein Tanz um Anziehung, Rivalität und Verführung. Während Wien zu einem glitzernden Schachbrett der Macht, Diplomatie und Verführung wird, muss sich Wilhelmine durch ein tückisches Netz aus Intrigen, Spionage und Verrat navigieren.

Welche Schauspieler wirken mit? „Vienna Game“ vereint ein einzigartiges, internationales Schauspiel-Ensemble vor der Kamera: Marlene Tanczik („Werk ohne Autor“), Daniel Donskoy („Ein Funken Hoffnung – Anne Franks Helferin“, „The Crown“), Alexander Scheer („Sløborn“), Vladimir Burlakov („Kleo“), Fritz Karl („Unter Feinden“), Erwin Steinhauer („Die Toten von Salzburg“), Louis-Do de Lencquesaing („Transatlantic“), Ben Miles („Napoleon“), Axel Milberg („Tatort“), Roxane Duran („Marie Antoinette“), Emma Nova („Vena“, „Wild Republic“), Julia Anna Grob („Ich bin! Margot Friedländer“), Rufus Beck („Der Kroatien-Krimi“), Heikko Deutschmann („What a Feeling“, „The Wheel of Time“), Jakob Diehl („Dark“), Catrin Striebeck („Der Fall Collini“, „Zwischen den Jahren“), Trystan Pütter („Das fliegende Klassenzimmer“, „Ku’damm 59“), Heike Makatsch („Tatsächlich... Liebe“, „Intimate“) und viele mehr erwecken den Wiener Kongress zum Leben.

Wann ist „Vienna Game“ zu sehen? Die History-Serie kann man ab dem 18. November 2026 exklusiv auf Disney+ streamen.