Vienna Shorts: "Zeigen, wie ein Ausbruch funktionieren kann"

Zusammen mit dem Short Waves Festival, dem Go Short Filmfestival und den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen haben Sie die Kurzfilm-Plattform "This is Short" ins Leben gerufen. Wie kam es dazu?

Daniel Ebner: Die Idee für dieses Festivalnetzwerk entstand schon im Jahr 2018, weil wir Inhalte für Mitglieder aus der Branche besser aufbereiten wollten – da stand das Publikum noch nicht so im Vordergrund. Dass daraus nun "This is Short" entstanden ist, hängt mit den guten Erfahrungen zusammen, die wir vergangenes Jahr online gemacht haben. Und die Grundüberlegung war eigentlich recht pragmatisch: Wenn jetzt alle Festivals aufgrund der Pandemie anfangen, ihre eigenen Online-Plattformen aufzuziehen, wird die Landschaft schnell unübersichtlich. Warum also nicht eine Seite bauen, über die man gleich auf mehrere Festivals zugreifen kann? Wir wollten somit keine klassische Streamingplattform aufziehen, sondern die Struktur und den Ablauf sehr stark an einem Festival orientieren. Es gibt auch kein Pay-per-View oder Abo-System, sondern einen Festivalpass mit Zugang zu allen Inhalten.

Doris Bauer: Die Plattform "This is Short" ist für drei Monate aktiv, noch bis Ende Juni – und in diesem Zeitraum finden auch alle beteiligten Festivals statt. Bisher haben wir ja alle nur für unsere eigenen Festivals programmiert, die einen kurzen Zeitraum umfasst haben und in einer bestimmten Stadt angesiedelt waren. Es war spannend, sich mit den Partnerfestivals nun die Frage zu stellen, wie man zusammen ein Programm kuratieren kann, das dann über drei Monate verfügbar sein wird.