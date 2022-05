"Vienna Shorts 2022"-Interview: "Da gibt’s einiges zu entdecken"

Keine russischen Filme

Als Reaktion auf Russlands Ukraine-Angriff wurden russische Filme vom Programm ausgeschlossen. Wann ist diese Entscheidung gefallen, wie viele Werke waren davon betroffen und hat es daraufhin Reaktionen gegeben?

Wir haben russische Filme ausgeschlossen, die staatlich gefördert wurden, und keine offiziellen VertreterInnen Russlands zum Festival eingeladen. Wir wollten damit Solidarität demonstrieren, aber auch verhindern, dass sich das offizielle Russland einen möglichen Preis beim Festival auf seine Fahnen heften kann. Zugleich wollten wir unabhängigen Filmschaffenden aus Russland trotzdem eine Plattform bieten – nicht zuletzt, weil auch diese teils Repressionen im Land ausgesetzt sind. Letztlich sind nun zwei russische Filme im Wettbewerb. Reaktionen kamen vor allem von ukrainischer Seite, die sehr klar formuliert haben, dass sie lieber einen vollständigen Boykott gesehen hätten.

Sind ukrainische Filme im Programm?

Wir haben elf ukrainische Filme im Programm, ja. Diese tauchen in thematischen Programmen vereinzelt auf und natürlich in den Programmen unserer zwei ukrainischen Artists-in-Residence. Olha Raiter vom Kurzfilmfestival in Lviv hat ein Programm erstellt, das sich dem Leben in der Ukraine widmet, wie es einmal war, und das wir am Donnerstag unter freiem Himmel bei Wild im West im 15. Bezirk zeigen. Olena Syrbu aus Kyiv wiederum widmet sich online dem Thema Flucht und Migration.