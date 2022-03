Vienna Shorts lässt 2022 russische Filme weg

Vier Wiener Stammkinos

Diesen und allen weiteren Kurzfilmgrößen wird nach der Hybridausgabe des Vorjahres wieder in den Stammkinos Gartenbau, Stadtkino, Filmmuseum und Metro Kinokulturhaus der Rote Teppich ausgerollt. Ganz verlässt man die Remote-Ebene allerdings nicht, kann man doch auch nach dem Ende des eigentlichen Festivals am 30. Mai noch bis 30. Juni im Vienna-Shorts-Filmportal Werke online nachschauen.

Aus dem Archiv des Filmmuseums

Das heurige Sujet, ein Standbild aus Jean Vigos "Taris" von 1931, verweist auf den Schwerpunkt der Vienna Shorts 22: das Archiv. So hat man auf Einladung des Filmmuseums in dessen Archiv gestöbert und ist daraus mit drei Programmen zurückgekommen, die Arbeiten aus den Jahren 1903 bis 2003 umfassen. Unter dem Festivalmotto "We've Come A Long Long Way Together" blickt man so zurück auf die Filmgeschichte als Ausgangspunkt für die Gegenwart.

Personale zu Laura Huertas Millán

Eine Personale indes ist der gebürtigen Kolumbianerin Laura Huertas Millán gewidmet, die ihre Arbeitsweise mit "Ethnographic Fiction" zusammenfasst, da sie Exotismus, Ethnographie und Anthropologie in ihrem zwischen Film und Kunst schwankenden Kosmos vereint. Der Filmemacherin sind am 28. Mai zwei Programme gewidmet.

