Was wünschst du dir am meisten im Leben? Diese Frage stellt Krzysztof Kieślowski seinen Protagonist:innen in der Kurzdoku Talking Heads und erhält Antworten, die zwischen persönlichen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Träumen zu verorten sind. Diese Frage ist es auch, die VIENNA SHORTS, Wiens internationales Kurzfilmfestival heuer zwischen 28. Mai und 2. Juni umtreibt: What Are You Longing For?

Was Festivalleiter Daniel Hadenius-Ebner unter dieser Frage versteht, hat er film.at in einem Interview verraten, bei dem er auch viele Programm-Highlights vorstellt.

film.at: Was macht einen guten Kurzfilm für Euch aus?

Daniel Hadenius-Ebner: Dass er einfach alles sein kann – nur nicht lang. Der Kurzfilm kann eine Geschichte erzählen oder abstrakt sein, kann mit einem Genre spielen oder visuell überzeugen, er kann uns in kürzester Zeit für soziale Brennpunkte sensibilisieren oder mit geringsten Mitteln eine enorme emotionale Resonanz erzeugen. Nachdem wir unter Kurzfilm alles zwischen 1 und 30 Minuten verstehen, kann die Bandbreite also wirklich sehr groß sein. Manchmal ist es die radikale Utopie, die einen förmlich umwirft; dann ist es die kreative Art des Geschichtenerzählens, die uns überraschen kann; und dann wieder ist es die provokante Umsetzung, die uns zum Lachen bringt oder uns ohne Umschweife in der Magengrube trifft. Sicher ist nur: Wenn der Film gut ist, wird er beim Publikum jedenfalls einen bleibenden Eindruck hinterlassen – und das ist beim Festival unser erklärtes Ziel.