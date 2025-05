Es wird wieder kurz und gut: Vom 27. Mai bis 1. Juni 2025 steht Wien als internationaler Treffpunkt ganz im Zeichen des kurzen Films. Im Rahmen der 22. Ausgabe von VIENNA SHORTS werden an sechs Tagen mehr als 300 Filme in knapp 70 sorgsam kuratierten Programmen in den schönsten Kinos der Stadt zu sehen sein. Als Spielorte dienen das Stadtkino im Künstlerhaus , das METRO Kinokulturhaus , das Filmmuseum , das Gartenbaukino und das mumok kino . Festivalzentrale ist erneut das MuseumsQuartier Wien.

Ja, auf jeden Fall. Wir verstehen den Aufruf zur radikalen Intimität durchaus als eine politische Botschaft: In einer Welt, in der Verbindung und Fürsorge oft zu wenig geschätzt werden und in der verschiedene Formen des Gemeinsamen schnell als Bedrohung wahrgenommen werden, werden Nähe und Solidarität schon beinahe zu einem Akt des Widerstands. Diese Idee, die einem Buch von Sophie K. Rosa entnommen ist, hat uns sehr gut gefallen.

Daniel Hadenius-Ebner: Man darf sich alles erwarten, was einem zu diesem Thema in den Sinn kommt. Es geht um Sexualität und Beziehungen, um Zusammenhalt in Familie und Communities, um Intimität im Digitalen und um das Private als politischen Rückzugsort. Dazu haben wir sieben Filmprogramme zusammengestellt, aber das Thema zieht sich durchaus auch durch andere Schienen des Festivals – sei es mit dem Porträt zu Kurdwin Ayub oder tatsächlich auch zwei Kooperationsprogrammen mit dem Porn Film Festival.

Beim Schwerpunkt geht es uns immer darum, ein Gespür dafür zu entwickeln, was uns gerade bewegt – und nicht nur uns im Team, sondern uns in Wien und uns als Gesellschaft. Das wird lange diskutiert und bildet dann in weiterer Folge auch das Gerüst für eine Festivalausgabe. Mit den Filmeinreichungen hat das aber gar nicht wirklich was zu tun: Aus den über 6.000 Einreichungen, die wir jährlich aus aller Welt bekommen, werden vor allem die vier Wettbewerbe programmiert. Und für die Wettbewerbe wird kein Thema vorgegeben; da ist uns wichtig, ohne vorgefertigte Ideen an die Filme heranzugehen.

Wie kommt so ein Schwerpunkt zustande? Gebt ihr das Thema vor und wartet auf die eintreffenden Filme oder sichtet ihr bereits fertiggestellte Werke, um zu entscheiden, ob sie in das heurige Programm passen?

Kurzfilm "At Home I Feel Like Leaving" von Simon Maria Kubiena

© At Home I Feel Like Leaving (Simon Maria Kubiena)

Einen Lieblingsfilm aus so vielen Filmen rauszupicken, das ist immer schwierig. Aber wenn ich einen nennen müsste, wäre es wohl “Theo & Martin”, eine ganz kurze und unglaublich zärtliche Arbeit einer jungen österreichischen Filmemacherin. Der Film läuft in der Eröffnung, und ein Foto davon ziert auch unser Plakat heuer. Ansonsten find ich die Vielfalt halt immer toll: Wir haben ein Gastprogramm der New York Times, dann gibt’s audiovisuelle Live-Erlebnisse im Kino und ein 80er Jahre Sing-Along… und da red ich noch gar nicht von den exzellenten Wettbewerbsprogrammen.

Welche Ehrengäste habt ihr eingeladen?

Grundsätzlich ist ein Kurzfilmfestival ja immer eher eine Talentschau, entsprechend gibt’s da meist noch keine großen Namen oder die Notwendigkeit eines roten Teppichs. Und trotzdem freuen wir uns etwa sehr auf Hilke Rönnfeldt, die vor zwei Jahren in Locarno den Goldenen Leoparden gewonnen hat, oder Jan Soldat, der von Cannes bis Berlin die größten Festivals mit seinen Filmen bespielt. Heuer haben wir auch zwei Filme von Kate Bush im Programm, die aber leider nicht nach Wien kommt. Wenn man so möchte, ist dafür Johann Strauss Sohn ein Ehrengast, schließlich haben wir ihm mit “Donau so blau” einen eigenen Wettbewerb gewidmet und mit Karl Markovics auch ein prominentes Jurymitglied gewonnen. Last, but not least freuen wir uns natürlich sehr auf Kurdwin Ayub, die ja grad sehr für Furore sorgt, und auf Christopher Harris, unseren zweiten Porträt-Gast.

Christopher Harris hat ein relativ überschaubares Gesamtwerk zu bieten. Werdet ihr alle seiner Filme zeigen?

Wir zeigen so gut wie alle Filme von Harris, ja, und viele davon im Original auf 16mm. Aber man sollte sich nicht täuschen lassen: Auch wenn in den letzten 25 Jahren nur zehn Filme entstanden sind, hat Harris einen enormen Einfluss genommen auf Black Culture und Schwarze Bildsprache in den USA. Dass er das Festival besuchen wird, ist für uns daher tatsächlich eine sehr große Ehre.