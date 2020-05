Vienna Shorts: 280 Filme um 9 Euro in der Online Edition

Statt an mehreren Spielorten in der Wiener Innenstadt wird das internationale Kurzfilmfestival Vienna Shorts dieses Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie und der damit einhergehenden Restriktionen ausschließlich online zugänglich sein. Zu diesem Zweck hat das Festival innerhalb weniger Wochen das Programm adaptiert und eine eigene Streaming-Plattform, den Vienna Shorts Festival Hub, entwickelt, auf dem in drei Wochen (ab 28. Mai) rund 280 Filme in 50 Filmprogrammen sowohl live als auch on demand zur Verfügung stehen werden.