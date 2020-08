Viennale 2020: Erste Programmpunkte

Recycling

Die Retrospektive des Filmmuseums rückt Found Footage Filme in den Vordergrund. In „Recycled Cinema“ werden knapp 130 Filme gezeigt, die aus Material von anderen Filmen hergestellt wurden. Das Programm wurde in Kooperation mit Sixpackfilm gestaltet. Das Filmarchiv widmet sich den „Austrian Auters“ der 70er Jahre. Die staatliche Filmförderung wurde in Österreich im Jahr 1980 eingeführt. Hier werden die radikalen Arbeiten jener Filmemacher gezeigt, die für die Entstehung dieser bis heute unverzichtbaren Finanzierungsgrundlage des österreichischen Films, verantwortlich sind. Weitere Programmpunkte werden im Oktober bekannt gegeben.