Filmmuseum: Amos Vogel

Und schließlich ist die gemeinsam mit dem österreichischen Filmmuseum konzipierte Retrospektive heuer als Hommage an den legendären, wienstämmigen Filmwissenschafter und -kritiker Amos Vogel angelegt, der heuer 100. Geburtstag gefeiert hätte und deshalb auch in seiner Wahlheimat New York gewürdigt wird. Unter dem Titel "Film as a Subversive Art" sollen dabei jedoch nicht von Vogel gepushte Werke gezeigt werden, sondern die Auswahl von sechs Kuratierenden, die seinem Credo vom Film als Medium der Vielstimmigkeit, des politischen Bewusstseins und der ästhetischen Sprengkraft folgten. Man wolle Vogel als Advokaten dafür zeigen, dass Film immer gesellschaftlich wirke, so Filmmuseumsdirektor Michael Loebenstein.

Und nicht zuletzt soll das Kurzfilmschaffen bei der Viennale eine prominentere Rolle bekommen. 42 Kurz- und Mittellangfilme sind heuer programmiert, um dem Genre mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. So laden heuer acht Kurzfilmprogramme die Liebhaber des Kurzen.

All das und mehr kann heuer in einer "Viennale Bar" besprochen werden. In der Falkestraße 5 in der Innenstadt lädt man täglich bei freiem Eintritt ab 16.00 Uhr zu Diskussionen mit Festivalgästen oder DJ-Runden am Abend. So ist hier etwa am 24. Oktober eine von Viennale-Chefin Eva Sangiorgi geleitete Diskussion mit anderen Intendanten wie Berlinale-Direktor Carlo Chatrian unter dem Titel "Festivals on Festivals" angesetzt.

Die 59. Viennale findet von 21. bis 31. Oktober in fünf Wiener Kinos statt.

Vorverkauf ab Samstag, den 16. Oktober, 10 Uhr.