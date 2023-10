61. Viennale: Das Filmprogramm im Überblick

Eröffnungsfilm aus Ungarn

Schon der offizielle Eröffnungsfilm ist ein dezidiert politisches Werk. Hier hat Eva Sangiorgi erstmals unter ihrer Ägide nicht das Werk einer Regisseurin programmiert, sondern die Arbeit "Magyarázat Mindenre" (Explanation for Everything) von Gábor Reisz, in dem eine verpatzte Maturaprüfung sich zum Panoptikum Ungarns unter Viktor Orban auswächst. Humorvoller geht es zum Festivalabschluss am 31. Oktober zu, wenn in der traditionellen Gala Quentin Dupieux' surreale Komödie "Yannick" angesetzt ist, in der die titelgebende Figur während einer Theateraufführung ihrem Unmut freien Lauf lässt.

Zwischen diesen beiden Werken wird für die Cineastinnen und Cineasten der Bundeshauptstadt in fünf Festivalkinos unter anderem ein Bogen geschlagen über erfolgreiche Werke, die zuletzt auf den großen Festivals ihre Premiere feierten. Dazu zählen etwa Yorgos Lanthimos' feministische Frankenstein-Paraphrase "Poor Things" als aktueller Venedig-Gewinner oder das Gerichtsdrama "Anatomie d'une Chute" von Justine Triet, das heuer in Cannes mit der Goldenen Palme gewürdigt wurde. Aber auch die österreichische Koproduktion "Animal" von Sofia Exarchou, Wim Wenders' Anselm-Kiefer-Hommage "Das Rauschen der Zeit" oder sein berührendes Drama "Perfect Days", Philippe Garrels "Le Grand Chariot" und nicht zuletzt Agnieszka Hollands Fluchtdrama "Zielona Granica" sind nun auch in Wien zu erleben.