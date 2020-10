Viennale Tag 2: Gefangen im System

Vom europäischen Kriegsdrama und US-Western bis hinzu taiwanesischem Experimental- und österreichischem Dokumentarfilm war an disem Samstag alles dabei. Trotz all der unterschiedlichen Zugänge, stand die Isolation des Menschen im Mittelpunkt. Egal ob im Bosnienkrieg, in taiwanesischen Metropolen oder in Oregon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die Reibungsfläche zwischen Individuum und Gesellschaft bietet viel Stoff für Geschichten. Die Viennale bietet die Möglichkeit in diese Geschichten einzutauchen und die Pandemie für einige Stunden zu vergessen.