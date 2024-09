Eine Frau in Tracht beginnt in einem kleinen Veranstaltungsraum eine Melodie auf einem Tambal (Hackbrett) zu spielen. Bald versteht man den so eigenwillig wie cleveren und gewitzten Gruß, den uns Radu Jude aus seiner Heimat nach Wien schickt: es ist die Tritsch-Tratsch-Polka von Johann Strauss, die die in Rumänien bekannte Folk-Musikerin Nicoleta Tudorache mit Verve zum Besten gibt - und die man so sicher noch nie gehört hat. Aber was führt der intellektuelle Spaßvogel Radu Jude, nie um einen satirischen Seitenhieb verlegen, im Schilde? Ist es Wertschätzung? Ein Scherz? Eine Anspielung auf die Debatten zu kultureller Aneignung?

Hier ist der Viennale-Trailer 2024: