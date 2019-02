Vikings: Götterdämmerung für die einst großartige Serie

Geringe Hoffnung auf Rückkehr zu einstiger Größe

In dieser Halbstaffel wurden zahlreiche gut entwickelte Charaktere ruiniert (Lagertha, Floki), schwer beschädigt (Björn) oder nebenbei unter ihrem Wert verheizt (Athelred, Judith). Bei Bischof Heahmund wurde zumindest ein würdiger Abgang versucht. Leider hat der Charakter nie sein volles Potenzial entwickelt. Bei Harald, Alfred und Hvitserk gab es kaum Fortschritte, auch wenn es bei Hvitserk kurz so ausgesehen hatte. Aber die sinnlose "Buddah"-Episode führte letztendlich nirgendwo hin. Nur Ubbe hat an Profil gewonnen. Andere Charaktere wie der Ragnarsohn Magnus oder die Hvitserk-Geliebte Thora waren offenbar immer nur als Bauernopfer gedacht. Doch der Tod von blassen Charakteren, die niemandem ans Herz gewachsen sind, löst eben keine Emotionen aus.

In dieser Halbstaffel dominierte stets das Gefühl, dass Serien-Autor Michael Hirst keinen Plan mehr hat, wohin es mit "Vikings" gehen soll. Am Ende der fünften Staffel ergibt nichts mehr Sinn. Die Erwartungen an die sechste und letzte Staffel sind gedämpft. Die Hoffnungen auf Rückkehr zum einst hohen Niveau sind nach der Planlosigkeit dieser Halbstaffel gering, Spannung und Vorfreude auf die nächste Staffel kaum vorhanden.