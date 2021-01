"Vikings: Valhalla": Das ist der Cast der Netflix-Fortsetzung

Das ist der Cast

Die ersten Cast-Mitglieder wurden bereits vorgestellt, und auch wenn viele von ihnen noch unbekannt sind, gibt es auch einige Namen darunter, die man aus Serien wie "The Walking Dead“ oder "The Chilling Adventures of Sabrina“ kennt.

Sam Corlett ("The Chilling Adventures of Sabrina") als Leif Eriksson.

Leif ist am Rande der Welt in einer Familie voller Zusammenhalt erzogen worden. Er ist unerschrockener Segler, der das Publikum in eine Vikinger-Welt entführt, die im Umbruch ist.

Frida Gustavsson "Swoon") als Freydis Eriksdotter.

Sie ist Leifs mutige Schwester, die fest an die alten Götter glaubt. Freydis ist zunächst eine Außenseiterin, aber schafft es, eine Inspiration für die EinwohnerInnen von Kattegat zu werden.

Leo Suter ("The Liberator") als Harald Sigurdsson.

Harald ist ein nobler Wikinger und einer der letzten Vikinger-Berseker. Er ist ein charismatischer Anführer, der es schafft, Anhänger von Odin und Christen zu vereinen.