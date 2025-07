14 Promis stellen sich ab dem 7. Juli 2025 in "Villa der Versuchung" auf Sat.1 einem Sozialexperiment: Die Teilnehmer müssen auf Luxus verzichten. Gönnen sich die Stars Annehmlichkeiten, wird das Preisgeld von 250.000 Euro reduziert. Moderatorin Verona Pooth achtet darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Doch welche Stars sind in der ersten Staffel dieser Reality-Show überhaupt dabei?

Das sagt Patricia Blanco zu ihrer Teilnahme

Patricia Blanco, die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco, erklärt in einem Video, das Sat.1 in den sozialen Medien zeigt: "Ich finde die Herausforderung super". Das Format sei wie auf sie zugeschnitten, findet die gelernte Hotelfachfrau. "Sparen und taktieren mit Geld ist nicht so meins", gesteht sie. Sie freut sich auf "Fun, Streit und sonstiges". Erfahrung mit Reality-TV bringt Patricia Blanco reichlich mit. Sie war unter anderem schon im Dschungelcamp, im "Sommerhaus der Stars" und bei "Promis unter Palmen".

"Villa der Versuchung" ist ab Montag, 7. Juli, um 20:15 Uhr in Sat. 1 zu sehen und wird beim Streamingdienst Joyn abrufbar sein.