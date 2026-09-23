„Violent Night 2“-Trailer: Tödliche Bescherung mit David Harbour

Big Nick Energy zur Weihnachtszeit mit „Violent Night - Eine tödliche Bescherung“ : David Harbour als Santa , der selbst auf der Liste der Unartigen steht und Kristen Bell als schlagfertige Mrs. Claus ! Hier ist der erste irre Trailer zur Santa-Action von Regisseur Tommy Wirkola:

Worum geht es in „Violent Night - Eine tödliche Bescherung“?

Keine Chance auf stille Nacht. Wer unartig ist, bekommt, was er verdient, und landet auf der Liste der Unartigen! Ausgerechnet Santa Claus vergisst die Bedeutung der wahren Weihnacht und landet somit auf genau dieser Liste. Seiner Magie beraubt, muss er einer quirligen Gruppe von Shopping-Center-Mitarbeitern helfen, sich gegen brutale Gangster zu behaupten.

Weitere Rollen übernehmen Daniela Melchior, Joe Pantoliano, Jared Harris, Maggie Nicole Robertson, Andrew Bachelor, Sara Luby und Alex Carlos.

„Violent Night - Eine tödliche Bescherung“ kommt am 3. Dezember 2026 in unsere Kinos.