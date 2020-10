Viraler Persönlichkeitstest: Welche Film- oder Serienfigur bist du?

Der "Which Character"-Test, der sich gerade hoher Twitter-Beliebtheit erfreut und hier abrufbar ist, besteht aus 28 Fragen, bei denen man jeweils einen Regler zwischen zwei gegensätzlichen Charakter-Eigenschaften platzieren muss. Am Ende erhält man eine Figur aus Film und Fernsehen, der man am ähnlichsten sein soll. Das Projekt schwört dabei auf Crowdsourcing – die Informationen zu den insgesamt 400 möglichen fiktiven Charakteren stammen nicht nur vom Quiz-Ersteller, sondern von der gesamten Community. Die Ergebnisse sind dabei so akkurat, dass bereits der ein oder andere Erfolgs-Tweet daraus entstand.