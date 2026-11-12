Virgin Island - Unberührt im Paradies: Neues Reality-Format
Am 25. November 2026 startet „Virgin Island - Unberührt im Paradies“ auf RTL+. Zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeben sich gemeinsam mit sieben Expert:innen auf eine persönliche Reise rund um Nähe, Selbstwert und Sexualität.
Ganz persönliche Fragen
In einer Villa in Mexiko stellen sich fünf Frauen und fünf Männer ihren ganz persönlichen Fragen rund um Dating, Körpergefühl, Intimität und Sexualität. Sie haben bislang wenig oder keine sexuellen Erfahrungen gesammelt und möchten herausfinden, was sie bisher zurückgehalten hat und welche nächsten Schritte sich für sie richtig anfühlen.
Dabei gibt es keine Ziellinie: Jungfräulichkeit ist kein Makel und Sex kein Ziel, das man erreichen oder bestehen muss. Für die einen bedeutet Entwicklung, Nähe zuzulassen oder ein Date zu führen. Andere möchten Wünsche aussprechen, Grenzen setzen oder erste sexuelle Erfahrungen machen. Entscheidend ist der individuelle Weg.
Der Cast besteht aus Mary, Michelle, Natalie, Laura, Fiona, Levin, Markus, Lars, René und Henrik. Ihre Erfahrungen, Wünsche und persönlichen Ziele sind so unterschiedlich wie ihre Geschichten.
Intimität konkret erfahren und ausprobieren
Begleitet werden sie von sieben Fachpersonen: Paar- und Sexualtherapeutin Antonia Faust, Sexualberaterin und somatische Sexologin Stella Sieger, die Sexological Bodyworkerinnen Patricia Macamo und Julia Gieler, Sexarbeiterin und Sexualtherapeutin Lenia Soley, Sexualpädagog:in und Sexarbeiter:in Ben Russell sowie der unterstützende Sexarbeiter Ben Nordmann. Das Besondere am Format: Wenn die Kandidat:innen es möchten, können sie körperliche Intimität und Sexualität nicht nur besprechen, sondern mit entsprechend qualifizierten Expert:innen auch ganz konkret erfahren und ausprobieren. Was passiert und wie weit eine Erfahrung geht, entscheiden die Kandidat:innen jederzeit selbst.
Die sieben Folgen von „Virgin Island - Unberührt im Paradies“ erscheinen ab 25. November auf RTL+ wöchentlich, immer mittwochs um 0 Uhr.