VIS 2019 Programm: Auftakt mit fünf Frauen und Varda-Hommage

Zwei der drei Spotlights in diesem Jahr, die außergewöhnliche Talente und prägende Filmschaffende ins Scheinwerferlicht rücken, widmen sich dieses Jahr der deutschen Essayistin Alexandra Gerbaulet und der griechisch-österreichischen Medienkünstlerin Anna Vasof. Letztere hat auch den Trailer für VIS 2019 gestaltet und wird auch zum Festivalauftakt mit „Hitting My Head on the World“ präsent sein. Fünf von sechs Eröffnungsfilme entstanden unter weiblicher (Co-)Regie – darunter die beiden Hits „All Inclusive“ von Corina Schwingruber Ilić (CH) und „Fuck You“ von Anette Sidor (SE), die beide auch in Wien sein werden. Mit einer frühen Arbeit wird zudem die kürzlich verstorbene Großmeisterin Agnès Varda gewürdigt.