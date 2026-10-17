„VisionQuest“: Wie viele Folgen, wann ist das Finale?

Er ist es und dann doch wieder nicht. Die Farbe ist zum Beispiel ganz anders: Die MCU-Serie „VisionQuest“ spielt nach den Ereignissen von „WandaVision“ (2021). Der neu gestartete „Weiße Vision“ (erneut Paul Bettany) lebt im Verborgenen. Er versucht, nach dem Verlust seiner ursprünglichen Erinnerungen und seiner Identität einen neuen Lebenssinn zu finden.

Um sich selbst zu ergründen, greift Vision auf die in seinem System eingebetteten KIs zurück – darunter J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. und überraschenderweise seinen Schöpfer/Erzfeind Ultron (erneut James Spader). Auf seiner Flucht schließt sich ihm ein junger Mann namens Thomas Shepard (Ruaridh Mollica) an, bei dem es sich mutmaßlich um die Reinkarnation seines/Wandas Sohnes Tommy Maximoff handelt. Doch wie sieht der Episodenfahrplan zu all diesen Ereignissen aus?