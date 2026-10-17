„VisionQuest“: Wie viele Folgen, wann ist das Finale?
Er ist es und dann doch wieder nicht. Die Farbe ist zum Beispiel ganz anders: Die MCU-Serie „VisionQuest“ spielt nach den Ereignissen von „WandaVision“ (2021). Der neu gestartete „Weiße Vision“ (erneut Paul Bettany) lebt im Verborgenen. Er versucht, nach dem Verlust seiner ursprünglichen Erinnerungen und seiner Identität einen neuen Lebenssinn zu finden.
Um sich selbst zu ergründen, greift Vision auf die in seinem System eingebetteten KIs zurück – darunter J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. und überraschenderweise seinen Schöpfer/Erzfeind Ultron (erneut James Spader). Auf seiner Flucht schließt sich ihm ein junger Mann namens Thomas Shepard (Ruaridh Mollica) an, bei dem es sich mutmaßlich um die Reinkarnation seines/Wandas Sohnes Tommy Maximoff handelt. Doch wie sieht der Episodenfahrplan zu all diesen Ereignissen aus?
Wie viele Folgen von „VisionQuest“-Staffel 1 gibt es?
Insgesamt umfasst die neue MCU-Serie 8 Episoden.
Wann erscheinen die Folgen von „VisionQuest“-Staffel 1?
Die Staffel startet am 14. Oktober 2026 mit gleich zwei Folgen auf Disney+. Danach werden in den kommenden zwei Wochen ebenfalls Doppelfolgen veröffentlicht. Dann geht es bis zum Finale wöchentlich mit je einer Folge weiter. Somit ergibt sich dieser Episodenfahrplan:
- 14. Oktober 2026: Episode 1 („No Strings“)
- 14. Oktober 2026: Episode 2 („Theseus“)
- 21. Oktober 2026: Episode 3 („Reboot“)
- 21. Oktober 2026: Episode 4 („Malware“)
- 28. Oktober 2026: Episode 5 („Firewall“)
- 28. Oktober 2026: Episode 6 („Deadlock“)
- 4. November 2026: Episode 7 („Immolation“)
- 11. November 2026: Episode 8 („Forever“) [Finale]