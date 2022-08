Damit deutet Schropp wohl auf die Berichte hin, dass eine Sat.1-Talkshow im Rahmen des neuen Nachmittagsprogramms ihr Comeback feiern soll. Britt Hagedorn (50) könnte mit ihrem Sat.1-Format "Britt - Der Talk um eins" zurückkehren. Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, soll die Talkshow am 10. Oktober mit neuer Folge wieder an den Start gehen. Der Sender hat sich noch nicht zu dem möglichen Comeback geäußert.