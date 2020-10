Vorhergesagt? Eine "Black Mirror"-Folge zeigt Parallelen zu 2020

Und während der Vergleich der Pandemie mit einer Folge "Black Mirror" bei weitem kein neuer ist, fiel einer Twitter-Userin unlängst auf, dass eine bestimmten Folge der dystopischen Sci-Fi-Serie Parallelen zu unserer Gegenwart aufweist.

"Fifteen Million Merits" ist die zweite Folge der ersten Staffel "Black Mirror", die bereits im Jahr 2011 veröffentlicht wurde. Der deutsche Titel lautet "Das Leben als Spiel". Die Folge spielt in einer Welt, in der das Publikum einer Castingshow aus virtuellen Avataren besteht. Ein Konzept, das 2011 abwegig schien, Shows wie "America's Got Talent" in Zeiten von Social Distancing aber heute tatsächlich nutzen.