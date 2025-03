Walter Lehnertz (58), besser bekannt als Waldi , zählt zu den beliebtesten Gesichtern der ZDF-Show "Bares für Rares" . Nun begleitet ihn der Sender auch abseits des Händler-Pults und gewährt in der neuen Doku-Soap "Waldis Welt" einen Blick hinter die Kulissen. Wie der Titel bereits vermuten lässt, dürfen sich die Zuschauer auf Einblicke in Waldis Alltag auf seinem Antikhof in der Eifel freuen.

"Es ist gigantisch! Die Leute sehen endlich, wie viel Arbeit eigentlich um mich herum passiert", freut sich Lehnertz im Gespräch mit dem ZDF darüber, von den Kameras begleitet worden zu sein. "Klar, es ist anstrengend, aber ich liebe es! Viel Zeit, viel Herzblut - ob bei 'Bares für Rares', bei der Doku oder in meinem Alltag - bei mir ist immer was los."

"Jetzt können mich die Menschen wirklich kennenlernen"

Weiter erzählt Lehnertz, dass er "eigentlich schon immer eine eigene Angelsendung machen" wollte. Das Format "Waldis Welt" sei ihm aber sogar lieber: "Jetzt können mich die Menschen wirklich kennenlernen. Die Fans dürfen sich auf ganz viel Spaß freuen. Nichts ist gestellt, nichts ist geschönt. Wenn mal was in die Hose geht, dann gehört das dazu. Ich will den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern."

Waldis berühmte 80 Euro müssen Zuschauerinnen und Zuschauer glücklicherweise nicht zahlen, um das Ganze sehen zu können. Vorerst sind sechs Folgen geplant. Los geht es am Sonntag, 20. April, ab 14:10 Uhr im ZDF. Die ersten vier Episoden streamen Fans in der Mediathek des Senders schon ab dem 18. April um 10:00 Uhr. Danach gibt es eine kleine Pause. Ab dem 16. Mai wird dort dann Folge fünf abrufbar sein, die finale Episode wird am 23. Mai online veröffentlicht.