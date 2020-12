"Walker"-Trailer: Jared Padalecki ersetzt Chuck Norris als Texas Ranger

Leider sieht das Gebotene eher enttäuschend aus. Obwohl man natürlich nicht von gerade mal 30 Sekunden auf die ganze Serie schließen kann, bekommen wir hier in der Vorschau keinerlei Walker-typische Action geboten und der Ton scheint sich eher ins (Melo)Dramatische zu verlagern. Alles dürfte sich darauf konzentrieren, dass Walker seine Frau durch eine – noch nicht näher erläuterte – Tragödie verloren hat, für die er sich nun verantwortlich fühlt. Auf "Collider" scherzt Tom Reimann, dass man die Serie eigentlich in "Walker, the Guy with the Dead Wife" umbenennen müsste.

Bei den Twitter-Reaktionen mischen sich jedenfalls Skepsis und Vorfreude.