Dieser Superheld könnte einen Cameo-Auftritt in "WandaVision" haben

Am 15. Jänner startete mit "WandaVision" die erste Marvel-Serie auf Disney+. In einem Interview mit "TV Line" sprach Hauptdarstellerin Elizabeth Olsen über ihre Arbeit und einen möglichen Cameo-Auftritt eines Superhelden, der wilde Diskussionen unter Fans entfachte. Auf die Frage, ob es in der Serie einen ähnlichen Überraschungs-Auftritt wie den von Luke Skywalker in "Mandalorian" geben werde, antwortete Olsen: "Ja…Ich freue mich schon sehr darauf.“

Fans rätseln nun, welcher Marvel-Superheld in "WandaVision" vorkommen könnte. Dadurch, dass Marvel in den letzten Jahren ein riesiges Superhelden-Franchise aufgezogen hat, ist der Spielraum für Interpretationen groß. Wir haben die heißesten Kandidaten für einen Cameo-Auftritt unter die Lupe genommen!