"WandaVision": Making-of zeigt blauen Vision

Hit-Songs

Der Song “Agatha All Along” wurde schon kurz nach der Veröffentlichung von Episode sieben millionenfach im Netz angeklickt. Die MacherInnen Bobby Lopez und Kristen Anderson-Lopez haben sich dabei nicht nur an den 50er-Jahren orientiert, sondern eine bunte Mischung aus Songs kreiert. "Dadurch, dass die Serie mit Widersprüchlichkeiten spielt, wollten wir unterschiedliche Songs mischen, aber sie immer in die Welt von 'WandaVision' übertragen“ so Lopez. Unter anderem wurde das Lied "Let’s Keep It Going“ aus Folge sechs von Bikini-Kill-Sängerin Kathleen Hanna gesungen.

Die erste Episode von Marvel Assembled "The Making of WandaVision” ist zur Zeit auf Disney+ verfügbar.