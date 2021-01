"WandaVision": Wer wird der nächste Super-Bösewicht im MCU?

Hinter Agnes, der Nachbarin von Wanda und Vision, wird schon länger die Marvel-Hexe Agatha Harkness vermutet. Hexen sind üblicherweise mit dem Teufel im Bunde. Zwar ist Harkness in den Comics eine gute Hexe, aber das muss ja nicht immer so gewesen sein. In der TV-Serie scheint Agnes jedenfalls mehr zu wissen, als sie zugibt. Auf die Bemerkung der Nachbarin Dottie "the devil's in the details" antwortet Agnes: "that's not the only place he is".

In der dritten Episode sagt Agnes über ihren Ehemann Ralph, der bisher noch nie zu sehen war: "he looks better in the dark". Das ist freilich auch als typischer Sitcom-Witz zu verstehen, könnte aber gerade mit Blick auf das starke Mystery-Element der Serie auch ein Hinweis darauf sein, dass Agnes mit Mephisto im Bunde ist.

In den Comics hat Agatha Harkness immer wieder mysteriöse eigene Ziele verfolgt. Es muss also nicht unbedingt sein, dass Agnes zu den Bösen gehört. Möglicherweise hat Mephisto sogar Wanda einen teuflischen Pakt angeboten, um Visions Tod ungeschehen zu machen – und Agnes versucht Wanda wie in den Comics zu beschützen? Mephisto könnte hingegen die magischen Kräfte von Scarlet Witch dazu benutzen, um selbst mächtiger zu werden und das Multiversum zu schaffen.