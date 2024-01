Cavill als großer "Warhammer 40k"-Fan

In dem 1987 erstmals veröffentlichten SciFi-Spiel, zu dessen größten Fans auch Cavill selbst zählt, kämpfen verschiedene Fraktionen um die Vorherrschaft im Universum. Der britische Star wird nicht nur vor der Kamera stehen, sondern auch als Produzent tätig sein.

In einem "Collider"-Interview ging Cavill zwar nicht näher auf die bevorstehende Aufgabe ein, machte aber zumindest seine Begeisterung deutlich: "Ich liebe Warhammer seit meiner Kindheit, was dieses Projekt zu etwas ganz Besonderem für mich macht. Die Gelegenheit, das filmische Universum von Anfang an zu betreuen, ist eine große Ehre und Verantwortung. Ich könnte nicht dankbarer sein für die harte Arbeit, die Vertigo, Amazon und Games Workshop geleistet haben, um all das zu ermöglichen. Somit bin ich einen Schritt näher an der Verwirklichung eines fast lebenslangen Traumes."

Die tatsächliche Umsetzung des Planes dürfte dann aber kaum vor 2025 auf Amazon Prime Video zu sehen sein.