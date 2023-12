Milliardenschwerer Deal: Fusionieren Warner Bros. und Paramount?

In der US-Medien- und Unterhaltungsbranche bahnt sich möglicherweise eine milliardenschwere Fusion an. Warner Bros Discovery und Paramount Global sondieren Insidern zufolge einen Zusammenschluss. Die Gespräche zwischen Warner Bros und Paramount befänden sich noch im Anfangsstadium, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.