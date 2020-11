Was Chandra Wilson aus "Grey’s Anatomy" über die neue Staffel verrät

Als Dr. Miranda Bailey aus „Grey’s Anatomy“ kennen wir sie wohl alle, denn sie ist seit Beginn der Serie im Jahr 2005 mit dabei. In der Sendung „News O’Clock“ auf iHeartRadio hat Chandra Wilson nun am 9.11. über neue Entwicklungen in der Serie Auskunft gegeben.

Corona-Schwerpunkt

Im Teaser-Trailer laufen alle Figuren mit Mund-Nasen-Schutz durch die Gegend – auch wenn sie nicht gerade operieren. Kein Wunder – immerhin spielt die 17. Staffel kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie. Wilson verrät, dass die Drehbuchautoren zahlreiche Ärzte zu deren Erfahrungen mit COVID-19 befragt haben. Da die ZuschauerInnen „Grey’s Anatomy“ als glaubwürdige Arztserie betrachten, sieht Wilson das Corona-Thema zugleich als Beitrag zur medizinischen Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung an.