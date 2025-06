Netflix hatte bei seinem "Tudum 2025"-Event eine besondere Überraschung für Serienfans parat. Superstar Lady Gaga (39) performte nicht nur ein Medley aus Songs wie " Zombieboy", "Bloody Mary" und "Abracadabra". Die Sängerin und Schauspielerin wird auch schon bald bei dem Streamingdienst zu sehen sein - in einer Gastrolle in der kommenden, zweiten "Wednesday"-Staffel .

Lady Gaga als "mysteriöse und rätselhafte" Lehrerin

Lady Gaga soll in den neuen Folgen "die mysteriöse und rätselhafte Rosaline Rotwood spielen, eine legendäre Nevermore-Lehrerin, deren Wege sich mit denen von Wednesday Addams kreuzen", heißt es in einer Mitteilung von Netflix. Erstmals hatten Brancheninsider schon Ende letzten Jahres inoffiziell berichtet, dass der Megastar eine Rolle übernehmen soll.

Doch damit nicht genug: Der Streamingdienst hat auch einen Clip veröffentlicht, in dem die ersten rund sechs Minuten der neuen Staffel schon jetzt gezeigt werden. Das Warten auf die zweite "Wednesday"-Staffel hat im Sommer ein Ende. Wie schon zuvor mitgeteilt wurde, wird die neue Season in zwei Teilen veröffentlicht. Den ersten Teil der neuen Episoden launcht Netflix am 6. August 2025, der zweite Teil soll dann 3. September folgen. Lady Gaga wird Angaben des Dienstes zufolge im zweiten Teil auftauchen.

Unter anderem neben "Stranger Things" und "Squid Game" gehört die erste "Wednesday"-Staffel zu den größten Netflix-Hits der vergangenen Jahre. Mit der Rolle der Wednesday gelang Hauptdarstellerin Jenna Ortega (22) der ganz große Durchbruch. In den neuen Episoden kehrt sie in die Nevermore Academy zurück.