Sehnsüchtig warten Fans der 2022 erschienenen Netflix-Serie "Wednesday" auf die Fortsetzung in Form einer zweiten Staffel. Hierzu hat der kalifornische Streamingdienst am 4. Dezember gleich mehrere Neuigkeiten geteilt: Die Dreharbeiten zu den neuen Episoden konnten abgeschlossen werden, wie Netflix unter anderem auf Instagram bekannt gab. Die neuen Episoden sollen 2025 erscheinen. Zudem zeigt ein erstes Bild aus Season 2 Serienstar Jenna Ortega (22) erneut in ihrer ikonischen Rolle.