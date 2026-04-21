Überraschender Ortswechsel in der dritten Staffel von "Wednesday": Jenna Ortega (23) verschlägt es als düstere Titelheldin nach Paris. Netflix veröffentlichte auf Instagram ein entsprechendes Bild, auf dem sie in ihrer Rolle als Wednesday Addams vor dem Eiffelturm zu sehen ist. Vor ihr steht ein Motorrad, auf dem das eiskalte Händchen sitzt. "Aus Paris, voller Furcht", heißt es zu dem Foto.

Im Februar hatte Netflix bekannt gegeben, dass die Produktion der dritten Staffel in Dublin, Irland, gestartet war. Bereits die zweite Staffel wurde in Irland gedreht. In der Serie selbst spielt die Handlung jedoch an der fiktiven Nevermore Academy nahe Jericho im US-Bundesstaat Vermont. Jetzt führt die Geschichte erstmals nach Paris, womöglich im Zuge von Wednesdays Suche nach Enid (Emma Myers, 24). Diese war am Ende der zweiten Staffel in Wolfsgestalt in Richtung Kanada geflüchtet, um die anderen zu schützen. Wednesday und Onkel Fester (Fred Armisen, 59) machten sich daraufhin mit dem Motorrad auf die Suche.