In "Beetlejuice Beetlejuice" (2024) arbeitete Winona Ryder (54) nach längerer Pause wieder mit ihrem Förderer Tim Burton (67) zusammen. Nun folgt die schnelle Reunion. Wie "Variety" berichtete, ist die Schauspielerin in der dritten Staffel von Burtons "Wednesday" dabei. Nach dem Ende von "Stranger Things", mit dem sie ein Comeback feierte, landet Winona Ryder also prompt wieder in einer Netflix-Hitserie. Laut eines Berichts des "Rolling Stone" wird sie in die Rolle der Tabitha schlüpfen.

Mit Winona Ryders Verpflichtung kommt es zu einem weiteren "Beetlejuice Beetlejuice"-Wiedersehen. "Wednesday"-Hauptdarstellerin Jenna Ortega (23) spielte in der Fortsetzung von "Beetlejuice" Ryders Tochter. Und es gibt noch eine Überschneidung. Die "Wednesday"-Showrunner Al Gough und Miles Millar schrieben das Drehbuch zu "Beetlejuice Beetlejuice".

"Wenn es um Außenseiter geht, ist Winona Ryder die Größte aller Zeiten", sagten Al Gough und Miles Millar gegenüber "Variety". "Ihre legendäre Zusammenarbeit mit Tim Burton hat einige der unvergesslichsten Figuren der Filmgeschichte hervorgebracht", so die Serienschöpfer weiter zum Branchenmagazin.